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        MARSU yağışların ardından sahada çalışmaları sürdürüyor

        Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, il genelinde yaşanan sağanak yağışlar nedeniyle gece boyunca sahadaki çalışmalarına ara vermeden devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 17:33 Güncelleme: 06.01.2024 - 17:33
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        MARSU yağışların ardından sahada çalışmaları sürdürüyor
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        Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, il genelinde yaşanan sağanak yağışlar nedeniyle gece boyunca sahadaki çalışmalarına ara vermeden devam etti.

        MARSU'dan yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji ve AFAD'ın sağanak yağış uyarısı üzerine, olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla yağış öncesi kanallar, menfezler ve yağmur suyu ızgaralarında temizlik gerçekleştiren ekipler, yağışın etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte sahada da çalışmalarına başladı.

        Şehri etkisi altına alan şiddetli yağışlar ve çevresel atıkların neden olduğu olumsuzlukları bertaraf etmek için tüm imkanları seferber eden MARSU, gece boyunca 10 ilçede çalışmalarını sürdürdü.

        Vatandaşların mağduriyet yaşamasını engellemek adına tespit edilen olumsuzluklara müdahale eden ekipler, sorunları çözüme kavuşturdu.

        Ekipler, tespit edilen olumsuzlukların yanı sıra vatandaşlar tarafından Alo 185 Çağrı Merkezi'ne bildirilen ihbarlar doğrultusunda da gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi.

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