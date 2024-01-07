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        Mardin'deki silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Mardin'in Artuklu ilçesinde, husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 12:09 Güncelleme: 07.01.2024 - 12:09
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        Mardin'deki silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde, husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede öldü.

        Kabala Mahallesi'nde daha önce aralarında husumet bulunan iki aile arasında dün çıkan ve Ahmet A, Aziz D. ve Metin D'nin yaralandığı silahlı kavga ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Yaralanan 3 kişiden Ahmet A, tedavi gördüğü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan jandarma ekiplerince kavgaya karıştıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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