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        Mardin'de pazarlarda yankesicilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Mardin'de semt pazarlarında yankesicilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan üç şüpheliden ikisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 21:53 Güncelleme: 07.01.2024 - 22:02
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        Mardin'de pazarlarda yankesicilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Mardin'de semt pazarlarında yankesicilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan üç şüpheliden ikisi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında bazı vatandaşların cep telefonlarının yankesicilik yöntemiyle çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Çevrede bulunan iş yerleri ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne ait kameralardaki 500 saati aşkın kaydı inceleyen ekipler, zanlıları tespit etti.

        Ekipler, üç şüpheliyi semt pazarında gözaltına aldı.

        Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, çalınan cep telefonları bulundu.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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