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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 19 zanlı tutuklandı

        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 41 şüpheliden 19'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 20:51 Güncelleme: 08.01.2024 - 20:51
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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 19 zanlı tutuklandı
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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 41 şüpheliden 19'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1-7 Ocak'ta aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, çeşitli suçlardan arananlar ile kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 41 kişi yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 41 kişiden 19'u tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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