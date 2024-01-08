Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 19 zanlı tutuklandı
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 41 şüpheliden 19'u tutuklandı.
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 41 şüpheliden 19'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1-7 Ocak'ta aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, çeşitli suçlardan arananlar ile kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 41 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 41 kişiden 19'u tutuklandı.
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