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        Mardin'de taziye evlerinin ihtiyaçları gideriliyor

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, taziye evlerinin ihtiyaçlarını karşılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 11:07 Güncelleme: 09.01.2024 - 11:42
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        Mardin'de taziye evlerinin ihtiyaçları gideriliyor
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi, taziye evlerinin ihtiyaçlarını karşılıyor.

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bölge ve Mardin'in önemli bir manevi değeri olan taziye evlerinin ihtiyaçlarını gidermek ve bakımlarını yapmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Fen İşleri Daire Başkanlığı, merkez Artuklu ilçesi Hamzabey Mahallesi'nde bulunan taziye evinin sedir, minder, sırtlık, orta sehpa, imam masası ve talep üzerine ses sistemi ihtiyacını giderdi, bakım ve boya çalışmaları yaptı.

        Vatandaşların rahat edebilmeleri, temiz ve hijyenik bir ortamda taziyelerini geçirmeleri için kültürel dokuya uygun yapılan 2 bin 400 sedir, 2 bin 400 sehpa ve 60 imam masası dağıtımı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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