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        AK Parti Mardin İl Başkanı Alma'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 11:35 Güncelleme: 09.01.2024 - 11:49
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        AK Parti Mardin İl Başkanı Alma'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
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        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Alma, mesajında, vatandaşın haber alma hakkının kullanılmasına olanak sağlayan, gazetecilik mesleğini doğru ve tarafsız ilkelere bağlı olarak toplumun huzurunu bozmayacak şekilde fedakarca çalışan tüm basın camiasının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

        AK Parti İl Başkanlığı olarak daima gazetecilerin yanında olduklarını belirten Alma, ülkenin ve milletin çıkarlarını gözeterek olumsuz algılara neden olacak haberlerden kaçınan tüm gazetecilere kapılarının daima açık olduğunu kaydetti.

        Almaz, "Sorun, öneri ve sıkıntıları her ne olursa olsun her zaman kendilerini misafir etmek isteriz. Bu anlamda bizler de yaptığımız her faaliyeti kendileriyle paylaşarak halkı bilgilendirmelerine yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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