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        Mardin'de kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 13:26 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:04
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        Mardin'de kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

        Tepebaşı Mahallesi 606 Sokak'ta oturan İzzeddin D'den (27) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Eve giren ekipler, yerde hareketsiz halde buldukları gencin öldüğünü belirledi.

        İzzeddin D'nin cesedi, savcılık incelemesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Gencin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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