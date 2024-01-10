Mardin'de kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Tepebaşı Mahallesi 606 Sokak'ta oturan İzzeddin D'den (27) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Eve giren ekipler, yerde hareketsiz halde buldukları gencin öldüğünü belirledi.

İzzeddin D'nin cesedi, savcılık incelemesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Gencin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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