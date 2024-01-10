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        Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kuyumcu, silahlı saldırı sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 14:04 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:04
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        Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kuyumcu, silahlı saldırı sonucu yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Şanlıurfa Caddesi'nde kuyumculuk yapan Sezai Aslan, iş yerine gelen maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Silahla ayağından yaralanan Aslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Öte yandan, saldırı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, otomobille gelen şüphelilerin kuyumcuya girdikleri, iş yeri sahibini ayağından yaraladıktan sonra otomobile binip uzaklaşmaları yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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