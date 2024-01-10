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        Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından deneme sınavları yapıldı

        Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde 32 bin 339 öğrenciye yönelik deneme sınavı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 16:04 Güncelleme: 10.01.2024 - 16:04
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından deneme sınavları yapıldı
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde 32 bin 339 öğrenciye yönelik deneme sınavı yapıldı.

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından eğitime destek, öğrencilerin girecekleri sınavlarda başarı derecesini yükseltmek, daha iyi üniversite ve bölümler kazanmaları sağlamak adına ortaokul ve lise öğrencileri için deneme sınavları yapılıyor.

        Mardin genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen deneme sınavı, 8. sınıf öğrencileri için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 12. sınıf öğrencileri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında ilk oturum olan TYT deneme sınavı gerçekleştirildi.

        Mardin geneli 10 ilçede 320 ortaokulda düzenlenen deneme sınavına toplam 32 bin 339 öğrenci girdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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