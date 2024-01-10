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        Mardin'de akıma kapılan işçi yaralandı

        Kızıltepe ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 22:50 Güncelleme: 10.01.2024 - 22:50
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        Mardin'de akıma kapılan işçi yaralandı
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        Kızıltepe ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.

        İlçeye bağlı Ersoylu Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan Ö.A. (20), malzeme taşıdığı sırada akıma kapıldı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Ö.A. özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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