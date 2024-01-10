Mardin'de akıma kapılan işçi yaralandı

Kızıltepe ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.

İlçeye bağlı Ersoylu Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan Ö.A. (20), malzeme taşıdığı sırada akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Ö.A. özel bir hastaneye kaldırıldı.

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