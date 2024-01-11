Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de pencereye sıkışan köpek kurtarıldı

        Kızıltepe ilçesinde pencereye sıkışan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 14:44 Güncelleme: 11.01.2024 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de pencereye sıkışan köpek kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kızıltepe ilçesinde pencereye sıkışan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Ersoylu Mahallesi'nde soğuktan korunmak isteyen köpek girdiği harabe evin penceresine sıkıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Milli İstihbarat Akademisi açıldı!
        Milli İstihbarat Akademisi açıldı!
        AK Parti’nin seçim vaatleri neler?
        AK Parti’nin seçim vaatleri neler?
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        Yapılan hatalı estetik uygulamalar tedavi edilmezse 3 kişiden birinde iyileşme olmuyor
        Yapılan hatalı estetik uygulamalar tedavi edilmezse 3 kişiden birinde iyileşme olmuyor
        MSB'den akıllı cep telefonu kararı
        MSB'den akıllı cep telefonu kararı
        32 yaşındaki Pınar'a kıymıştı... Cinsel saldırılı vahşette istenen ceza belli oldu!
        32 yaşındaki Pınar'a kıymıştı... Cinsel saldırılı vahşette istenen ceza belli oldu!
        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi!
        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi!
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        Dünyanın en güçlü pasaportları
        Dünyanın en güçlü pasaportları
        "Saldırıya uğrarsanız size yardım etmem"
        "Saldırıya uğrarsanız size yardım etmem"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        Melek Nur'un katili yakalandı!
        Melek Nur'un katili yakalandı!
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"

        Benzer Haberler

        Mardin'de kuyumcunun silahlı saldırıya uğradığı olaya ilişkin 3 şüpheli yak...
        Mardin'de kuyumcunun silahlı saldırıya uğradığı olaya ilişkin 3 şüpheli yak...
        Mardin'de kuyumcuyu vuran kar maskeli 3 şüpheli yakalandı
        Mardin'de kuyumcuyu vuran kar maskeli 3 şüpheli yakalandı
        Mardin'de akıma kapılan işçi yaralandı
        Mardin'de akıma kapılan işçi yaralandı
        Mardin'de 15 katlı binanın 11'inci katında korkutan yangın
        Mardin'de 15 katlı binanın 11'inci katında korkutan yangın
        Taşıdığı demir şişin elektrik teline temas etmesiyle akıma kapılıp ağır yar...
        Taşıdığı demir şişin elektrik teline temas etmesiyle akıma kapılıp ağır yar...
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, gazetecilerle bir araya geldi
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, gazetecilerle bir araya geldi