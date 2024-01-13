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        AK Parti Mardin İl Başkanı Alma'dan, Mardin milletvekillerine ziyaret

        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 13:19 Güncelleme: 13.01.2024 - 13:28
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        AK Parti Mardin İl Başkanı Alma'dan, Mardin milletvekillerine ziyaret
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        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak'ı ziyaret etti.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Alma, bazı temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara'da Kılıç ve Adak ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odalarında bir araya geldi.

        Görüşmelerde, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında yapılacak çalışmalar ile Mardin ve ilçelerinde yapımı devam projelerle ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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