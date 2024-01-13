AK Parti Mardin İl Başkanı Alma'dan, Mardin milletvekillerine ziyaret AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak'ı ziyaret etti.

AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak'ı ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Alma, bazı temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara'da Kılıç ve Adak ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odalarında bir araya geldi.

Görüşmelerde, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında yapılacak çalışmalar ile Mardin ve ilçelerinde yapımı devam projelerle ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.