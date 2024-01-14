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        Mardin'de teröre tepki, Gazze'ye destek yürüyüşü

        Mardin'de, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerin şehit olması nedeniyle teröre tepki ve İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze halkına destek amacıyla yürüyüş ve basın açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 17:00 Güncelleme: 14.01.2024 - 17:12
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        Mardin'de teröre tepki, Gazze'ye destek yürüyüşü
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        Mardin'de, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerin şehit olması nedeniyle teröre tepki ve İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze halkına destek amacıyla yürüyüş ve basın açıklaması yapıldı.

        Merkez Artuklu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa, İl Müftüsü Enver Türkmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Süryaniler ve Ezidiler de katıldı.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atan katılımcılar terörü lanetledi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.

        Mardin İlim Yayma Cemiyeti Başkanı ve STK Platformu Dönem Sözcüsü Necmettin Başboğa, İsrail'in her gün Gazze'ye saldırılarda bulunduğunu söyledi.

        Saldırılarda bebek, çocuk, kadın ve yaşlıların da katledildiğini ifade eden Başboğa, şöyle konuştu:

        "Aslında İsrail insanlıkla, hukukla ve bütün insani değerlerle savaşıyor. Su kaynakları ve gıda maddeleri tükendi. Hastaneler, okullar, ambulanslar, mülteci kampları ve sivil meskenler İsrail'in acımasız saldırılarıyla tahrip edildi. Saldırıların bir an önce durdurulması ve İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması için hukuk ve insan haklarına saygı duyan tüm ülkeleri, halkları, kurumları ve kişileri harekete geçmeye davet ediyoruz."

        Terör saldırılarını da lanetlediklerini belirten Başboğa, şehitlere rahmet, yaralı askerlere acil şifa diledi.

        Daha sonra aynı basın açıklamasını Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim görevlisi Mustafa Kadat Arapça, Prof. Dr. Mehmet Sait Toprak İbranice, araştırmacı-yazar Mahmut Kılınç Kürtçe, İsa Akyüz ise Süryanice okudu.

        Okunan açıklamanın ardından İl Müftüsü Türkmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Akyüz tarafından şehit askerler ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

        Katılımcılar, okunan duaların ardından Cumhuriyet Meydanı'ndan Birinci Cadde güzergahı boyunca teröre tepki, Gazze'ye destek yürüyüşü yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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