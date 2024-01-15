Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheliden 14'ü tutuklandı
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 51 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 51 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8-14 Ocak'ta aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, aralarında çeşitli suçlardan arananların ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 51 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 51 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
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