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        Mardin 1969 Spor, Karabük İdmanyurdu Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

        TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk devreyi 18 puanla 8'inci sırada tamamlayan Mardin 1969 Spor, ligin 16. haftasında 21 Ocak Pazar günü deplasmanda Karabük İdmanyurdu Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 11:33 Güncelleme: 17.01.2024 - 11:40
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        Mardin 1969 Spor, Karabük İdmanyurdu Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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        TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk devreyi 18 puanla 8'inci sırada tamamlayan Mardin 1969 Spor, ligin 16. haftasında 21 Ocak Pazar günü deplasmanda Karabük İdmanyurdu Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

        Teknik Direktör Ender Alkan yönetiminde 21 Kasım Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

        Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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