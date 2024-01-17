Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun İl Müftülüğünü ziyaret etti

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Müftülüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 14:03 Güncelleme: 17.01.2024 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun İl Müftülüğünü ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Müftülüğünü ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamada, gerçekleştirilen ziyarette İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen kentteki camiler, Kur'an kursları, hac ve umre faaliyetleri, aile ve dini rehberlik bürosu ile TDV Mardin Şubesi faaliyetleri konusunda Vali Akkoyun'a bilgi verdi.

        Gayretli çalışmalarından dolayı Müftülük personelini tebrik eden Vali Akkoyun, şunları kaydetti:

        "İmamlarımız, müezzinlerimiz sadece vakit namazlarını kıldıran görevliler olarak değil bulundukları camide ve mahallede doğruları ve hakikati anlatan rehber olarak hareket etmesi gerekir. Gazze'de, dünyanın gözü önünde yaşanan katliam her geçen gün katlanarak devam ediyor. Bizim topraklarımız merhamet coğrafyasıdır. Müslümanlar, Süryaniler, Ezidiler ve diğer dinlere mensup kişiler yüzlerce yıldır kardeşlik hukuku içerisinde, kendi inanç ve kültürlerini sorunsuz bir şekilde sürdürüyorlar. Kardeşliği ve hoşgörüyü görmek isteyenleri Mardin'imize davet ediyoruz. Bunu artırmamız ve anlatmamız için hepimize büyük sorumluluk düşüyor."

        Vali Akkoyun daha sonra Artuklu ilçesinde faaliyet gösteren 4-6 yaş Kur'an kursunu ziyaret etti.

        Türkiye Diyanet Vakfı Şubesine bağlı Diyanet yayınları satış noktasını da ziyaret eden Vali Akkoyun çalışmalarla ilgili görevlilerden bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Mardin 1969 Spor, Karabük İdmanyurdu Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
        Mardin 1969 Spor, Karabük İdmanyurdu Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
        Mardin'de 5 Iraklının öldürülmesi davasında tanıklar SEGBİS üzerinden dinle...
        Mardin'de 5 Iraklının öldürülmesi davasında tanıklar SEGBİS üzerinden dinle...
        Mardin 1969 Spor, Karabük İdmanyurdu maçına hazırlanıyor
        Mardin 1969 Spor, Karabük İdmanyurdu maçına hazırlanıyor
        Mardin'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Mardin'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Mardin'de 5 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin davanın görülmesine devam...
        Mardin'de 5 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin davanın görülmesine devam...
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheliden 14'ü tutuklandı
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheliden 14'ü tutuklandı