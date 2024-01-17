Mardin Valisi Tuncay Akkoyun İl Müftülüğünü ziyaret etti Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Müftülüğünü ziyaret etti.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Müftülüğünü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, gerçekleştirilen ziyarette İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen kentteki camiler, Kur'an kursları, hac ve umre faaliyetleri, aile ve dini rehberlik bürosu ile TDV Mardin Şubesi faaliyetleri konusunda Vali Akkoyun'a bilgi verdi.

Gayretli çalışmalarından dolayı Müftülük personelini tebrik eden Vali Akkoyun, şunları kaydetti:

"İmamlarımız, müezzinlerimiz sadece vakit namazlarını kıldıran görevliler olarak değil bulundukları camide ve mahallede doğruları ve hakikati anlatan rehber olarak hareket etmesi gerekir. Gazze'de, dünyanın gözü önünde yaşanan katliam her geçen gün katlanarak devam ediyor. Bizim topraklarımız merhamet coğrafyasıdır. Müslümanlar, Süryaniler, Ezidiler ve diğer dinlere mensup kişiler yüzlerce yıldır kardeşlik hukuku içerisinde, kendi inanç ve kültürlerini sorunsuz bir şekilde sürdürüyorlar. Kardeşliği ve hoşgörüyü görmek isteyenleri Mardin'imize davet ediyoruz. Bunu artırmamız ve anlatmamız için hepimize büyük sorumluluk düşüyor."

Vali Akkoyun daha sonra Artuklu ilçesinde faaliyet gösteren 4-6 yaş Kur'an kursunu ziyaret etti.

Türkiye Diyanet Vakfı Şubesine bağlı Diyanet yayınları satış noktasını da ziyaret eden Vali Akkoyun çalışmalarla ilgili görevlilerden bilgi aldı.