Mardin'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Mardin'de otomobilin devrilmesi sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Mardin-Diyarbakır kara yolu kırsal Yüce Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan Ahmet G. (35), Recep K. (35), Emine K. (30) ve Osman K. (2) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.