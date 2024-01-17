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        Mardin'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Mardin'de otomobilin devrilmesi sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 16:04 Güncelleme: 17.01.2024 - 16:14
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        Mardin'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Mardin'de otomobilin devrilmesi sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

        Mardin-Diyarbakır kara yolu kırsal Yüce Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, otomobilde bulunan Ahmet G. (35), Recep K. (35), Emine K. (30) ve Osman K. (2) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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