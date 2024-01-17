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        Mardin'de cami avlusunda bebek cesedi bulundu

        Mardin'de cami avlusunda yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 22:57 Güncelleme: 17.01.2024 - 22:57
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        Mardin'de cami avlusunda bebek cesedi bulundu
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        Mardin'de cami avlusunda yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

        Artuklu ilçesi Yaylı Mahallesi'nde bir caminin avlusunda bebek görenler, durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

        Ekiplerin yaptığı incelemede, yeni doğduğu anlaşılan erkek bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Bebeğin cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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