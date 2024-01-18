Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden fiyat listesine yönelik denetim

        Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, kafe, lokanta, pastane, çay bahçesi gibi işletmelerdeki fiyat listelerine yönelik denetimde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 13:55 Güncelleme: 18.01.2024 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin Büyükşehir Belediyesinden fiyat listesine yönelik denetim
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, kafe, lokanta, pastane, çay bahçesi gibi işletmelerdeki fiyat listelerine yönelik denetimde bulundu.

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında Mardin genelinde denetimler devam ediyor.

        Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, hizmetin sunulduğu lokanta, restoran, kafe, pastane, çay bahçesi ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan yerlerde iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerlerinin asılması, takılması ve konulması ile ilgili denetimlerde bulundu.

        Tüketicilerin kimseyle temas kurmadan fiyat listelerinin görebilmesinin esas alındığı uygulamaya uymayan ve uygunsuzluk tespit edilen işletmelere yönelik tutanak tutuldu.

        İş yeri sahiplerine yönetmenliğe uyulmadığı takdirde 2 bin 200 liradan başlayan cezaların uygulanacağı uyarısında bulunuldu.

        Vatandaşlar karşılaştıklarını olumsuz durumları Alo 153 hattına bildirimde bulunabilirler.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklanıyor
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklanıyor
        Bahar 2 çocuk annesiydi! "Yanlışlıkla vurdum!"
        Bahar 2 çocuk annesiydi! "Yanlışlıkla vurdum!"
        MSB: Günde ortalama 5 hedef vuruldu
        MSB: Günde ortalama 5 hedef vuruldu
        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        Oliveira'nın dönüşü erken olabilir!
        Oliveira'nın dönüşü erken olabilir!
        Kayak tesisinde şambrelle gelen ölüm! "Tel örgülerde açıklık vardı" iddiası!
        Kayak tesisinde şambrelle gelen ölüm! "Tel örgülerde açıklık vardı" iddiası!
        Deprem etkisi yaratan toprak kayması!
        Deprem etkisi yaratan toprak kayması!
        'Bavul cinayeti' davasında karar
        'Bavul cinayeti' davasında karar
        Bakandan yardım talimatı
        Bakandan yardım talimatı
        Tüneldeki korkunç kaza kamerada!
        Tüneldeki korkunç kaza kamerada!
        O kentte doğal afetler iki kat arttı!
        O kentte doğal afetler iki kat arttı!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Gözünü Atina'daki finale dikebilir"
        "Gözünü Atina'daki finale dikebilir"
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Kupa'da rotasyon zamanı
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        Pakistan'dan İran'a saldırı!
        Pakistan'dan İran'a saldırı!
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        KÇÖ’de borçlanma yine yok
        KÇÖ’de borçlanma yine yok

        Benzer Haberler

        Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 4 yaralı
        Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 4 yaralı
        Ambulans uçak beyin kanaması geçiren hasta için havalandı
        Ambulans uçak beyin kanaması geçiren hasta için havalandı
        MARDİN'DE CİPİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ GENÇ, ÖLDÜ  
        MARDİN'DE CİPİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ GENÇ, ÖLDÜ  
        Mardin'de cipin çarptığı motosikletli genç, öldü
        Mardin'de cipin çarptığı motosikletli genç, öldü
        Mardin'de, cami avlusunda yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
        Mardin'de, cami avlusunda yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
        GÜNCELLEME- Mardin'de cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitir...
        GÜNCELLEME- Mardin'de cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitir...