Mardin'de ÇEDES projesi kapsamında köy okullarına kitap dağıtıldı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde ÇEDES Projesi kapsamında köy okullarına kitap dağıtımı yapıldı.

Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri ÇEDES ve "Köy Okullarına Karne Hediyesi Kitap Bizden" projeleri kapsamında köy okullarına ulaştı.

İlçedeki 7 ilkokula öğrencilere toplam 665 kitap karne hediyesi olarak dağıtıldı.

Kitap dağıtımı dolayısıyla gerçekleştirilen ziyaretlere Halil İbrahim Camisi İmam Hatibi Abdulkadir Dündar, ÇEDES Projesi okul koordinatörlerinden Fatih Akman ve Abdurrahim Ortaç, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Peyrüze Güneş de yer aldı.

ÇEDES projesi koordinatörlerinden Akman, amaçlarının çocuklarda kitap okuma farkındalığını artırmak, onlara kitap sevgisini aşılamak olduğunu söyledi.

Kitap dağıtımı yapılan okullardan Avcılar İlkokulunda öğretmen Aziz Bağış, okulda küçük bir kütüphane olduğunu, bu kütüphaneyi gelen hediye kitaplarla daha da zenginleştireceklerini söyledi.

Çiftlik İlkokulunda sınıf öğretmeni Gamze Siyah ise projenin kendileri için bir sürpriz olduğunu, öğrencilerin hediye edilen kitaplarla büyük mutluluk yaşadığını belirtti.

Göllü Ortaokulunda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Hilal Çakan ise projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Öğrencilerden Ebru Hilal Eriğ, ÇEDES Projesi kapsamında köy okullarına kitap getirdiklerini söyledi.

Eriğ, "Öğrencileri mutlu ettiğimiz için ayrı bir mutluluk duyduk." dedi.