Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de ÇEDES projesi kapsamında köy okullarına kitap dağıtıldı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde ÇEDES Projesi kapsamında köy okullarına kitap dağıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 12:47 Güncelleme: 19.01.2024 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de ÇEDES projesi kapsamında köy okullarına kitap dağıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde ÇEDES Projesi kapsamında köy okullarına kitap dağıtımı yapıldı.

        Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri ÇEDES ve "Köy Okullarına Karne Hediyesi Kitap Bizden" projeleri kapsamında köy okullarına ulaştı.

        İlçedeki 7 ilkokula öğrencilere toplam 665 kitap karne hediyesi olarak dağıtıldı.

        Kitap dağıtımı dolayısıyla gerçekleştirilen ziyaretlere Halil İbrahim Camisi İmam Hatibi Abdulkadir Dündar, ÇEDES Projesi okul koordinatörlerinden Fatih Akman ve Abdurrahim Ortaç, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Peyrüze Güneş de yer aldı.

        ÇEDES projesi koordinatörlerinden Akman, amaçlarının çocuklarda kitap okuma farkındalığını artırmak, onlara kitap sevgisini aşılamak olduğunu söyledi.

        Kitap dağıtımı yapılan okullardan Avcılar İlkokulunda öğretmen Aziz Bağış, okulda küçük bir kütüphane olduğunu, bu kütüphaneyi gelen hediye kitaplarla daha da zenginleştireceklerini söyledi.

        Çiftlik İlkokulunda sınıf öğretmeni Gamze Siyah ise projenin kendileri için bir sürpriz olduğunu, öğrencilerin hediye edilen kitaplarla büyük mutluluk yaşadığını belirtti.

        Göllü Ortaokulunda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Hilal Çakan ise projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Öğrencilerden Ebru Hilal Eriğ, ÇEDES Projesi kapsamında köy okullarına kitap getirdiklerini söyledi.

        Eriğ, "Öğrencileri mutlu ettiğimiz için ayrı bir mutluluk duyduk." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        İlk Türk astronot dünya basınında
        İlk Türk astronot dünya basınında
        Tatlıcıda kurşun yağdırdı! Saldıran da saldırıya uğrayan da yakalandı
        Tatlıcıda kurşun yağdırdı! Saldıran da saldırıya uğrayan da yakalandı
        Sulama göletinde bulundu
        Sulama göletinde bulundu
        Epstein belgeleri sonrası Kral Charles'tan yeni adım
        Epstein belgeleri sonrası Kral Charles'tan yeni adım
        "İstikbal göklerdedir"
        "İstikbal göklerdedir"
        Kaptan ve muavin kavga edince yolcular sinir krizi geçirdi!
        Kaptan ve muavin kavga edince yolcular sinir krizi geçirdi!
        Uzay yolculuğu başladı
        Uzay yolculuğu başladı
        Yıldızlar gecesi!
        Yıldızlar gecesi!
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Tatile gidecekler dikkat! Yağışlı havalar geri dönüyor
        Tatile gidecekler dikkat! Yağışlı havalar geri dönüyor
        14 yaşındaydılar... İki kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        14 yaşındaydılar... İki kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        Transferler sakata geldi!
        Transferler sakata geldi!
        Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
        Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek

        Benzer Haberler

        Mardin'de otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaraland...
        Mardin'de otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaraland...
        Mardin'de 84 yaşındaki hasta ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
        Mardin'de 84 yaşındaki hasta ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
        Mardin'de 2 aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 9 yaralı
        Mardin'de 2 aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 9 yaralı
        Mardin'de iki aile arasındaki taşlı sopalı kavgada 9 kişi yaralandı
        Mardin'de iki aile arasındaki taşlı sopalı kavgada 9 kişi yaralandı
        Mardin Büyükşehir Belediyesinden fiyat listesine yönelik denetim
        Mardin Büyükşehir Belediyesinden fiyat listesine yönelik denetim
        Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 4 yaralı
        Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 4 yaralı