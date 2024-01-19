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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, AK Parti Mardin teşkilatı ile bir araya geldi

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Mardin teşkilatı ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 14:16 Güncelleme: 19.01.2024 - 14:21
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, AK Parti Mardin teşkilatı ile bir araya geldi
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Mardin teşkilatı ile bir araya geldi.

        AK Parti Mardin İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ile Muhammed Adak, AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma,Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin, ilçe başkanları, il, ilçe kadın ve gençlik kolları başkanlarıyla birlikte Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'nın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya geldi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Alma, "Aynı zamanda hemşerimiz olan Bakanımız Sayın Işıkhan'ın da destekleriyle tüm teşkilatlarımızla, birlik ve kardeşlik duyguları içerisinde sadece hizmet etmek amacıyla çıktığımız bu kutlu yolda Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile birlikte tüm ilçe belediye başkanlıklarını alacağımıza olan inancım tamdır." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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