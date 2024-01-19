Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun çeşitli ziyaretlerde bulundu

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Artuklu ilçesinde taksi ve minibüs durağını ve esnafı ziyaret etti, hastanede incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 14:24 Güncelleme: 19.01.2024 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun çeşitli ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Artuklu ilçesinde taksi ve minibüs durağını ve esnafı ziyaret etti, hastanede incelemelerde bulundu.

        Vali Akkoyun, Artuklu ilçesinde faaliyet gösteren taksi ve minibüs durağındaki esnafla bir araya geldi.

        Şoförlerin Mardin'in ulaşımında önemli bir hizmet yaptığını belirten Akkoyun, daha sonra Nur Mahallesindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesini de ziyaret ederek incelemelerde bulunan Akkoyun, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz'dan bilgi aldı.

        Vali Akkoyun, hasta ve hasta yakınlarına "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Polis memuru aile katliamı yaptı: 3 ölü!
        Polis memuru aile katliamı yaptı: 3 ölü!
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        ABD'de yüzyılın kar fırtınası
        ABD'de yüzyılın kar fırtınası
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        İlk Türk astronot dünya basınında
        İlk Türk astronot dünya basınında
        Tatlıcıda kurşun yağdırdı! Saldıran da saldırıya uğrayan da yakalandı
        Tatlıcıda kurşun yağdırdı! Saldıran da saldırıya uğrayan da yakalandı
        Sulama göletinde bulundu
        Sulama göletinde bulundu
        Epstein belgeleri sonrası Kral Charles'tan yeni adım
        Epstein belgeleri sonrası Kral Charles'tan yeni adım
        "İstikbal göklerdedir"
        "İstikbal göklerdedir"
        Yıldızlar gecesi!
        Yıldızlar gecesi!
        Uzay yolculuğu başladı
        Uzay yolculuğu başladı
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Tatile gidecekler dikkat! Yağışlı havalar geri dönüyor
        Tatile gidecekler dikkat! Yağışlı havalar geri dönüyor
        Transferler sakata geldi!
        Transferler sakata geldi!
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek

        Benzer Haberler

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, AK Parti Mardin teşkilatı ile bi...
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, AK Parti Mardin teşkilatı ile bi...
        Savur'da toplu iş sözleşmesi imzalandı
        Savur'da toplu iş sözleşmesi imzalandı
        Mardin'de ÇEDES projesi kapsamında köy okullarına kitap dağıtıldı
        Mardin'de ÇEDES projesi kapsamında köy okullarına kitap dağıtıldı
        Mardin'de otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaraland...
        Mardin'de otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaraland...
        Mardin'de 84 yaşındaki hasta ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
        Mardin'de 84 yaşındaki hasta ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
        Mardin'de 2 aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 9 yaralı
        Mardin'de 2 aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 9 yaralı