Mardin'de 6 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu 6 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yalım Mahallesi'ndeki Yalım kavşağında dün akşam sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 34 VMS 49 plakalı otomobil ile 47 ABF 267 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu S.A (20), M.K (25), Z.B (23), S.B (15), R.B (55) ve A.B (57) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.