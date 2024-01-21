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        Mardin'de 6 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

        Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu 6 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 11:25 Güncelleme: 21.01.2024 - 11:25
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        Mardin'de 6 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu 6 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Yalım Mahallesi'ndeki Yalım kavşağında dün akşam sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 34 VMS 49 plakalı otomobil ile 47 ABF 267 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu S.A (20), M.K (25), Z.B (23), S.B (15), R.B (55) ve A.B (57) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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