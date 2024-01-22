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        Mardin'de eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

        Mardin'in Artuklu ilçesinde eşini bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 00:24 Güncelleme: 22.01.2024 - 00:24
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        Mardin'de eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde eşini bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı.

        Kırsal Oğuz Mahallesi'ndeki evlerinde Şiyar E. ile karısı Vatfa E. (27) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışma sırasında Şiyar E, eşi Vatfa E'yi bıçakla yaraladı.

        Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Vatfa E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şiyar E, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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