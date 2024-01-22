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        Mardin'de 7. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 14:27 Güncelleme: 22.01.2024 - 14:27
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        Mardin'de 7. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Yenişehir Mahallesi'ndeki apartmanın 7. katında oturan Homan ailesinin kızları Hazal Arya, balkonda oynadığı sırada düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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