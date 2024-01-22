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        Mardin'de parke ve bordür fabrikasında üretim devam ediyor

        Mardin Büyükşehir Belediyesi üretimini yaptığı parke ve bordür taşlarını şehir genelinde vatandaşların hizmetinde kullanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 16:07 Güncelleme: 22.01.2024 - 16:32
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        Mardin'de parke ve bordür fabrikasında üretim devam ediyor
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi üretimini yaptığı parke ve bordür taşlarını şehir genelinde vatandaşların hizmetinde kullanıyor.

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hem zamandan hem de bütçeden tasarruf sağlamak adına kurulan Parke ve Bordür Üretim Fabrikasında parke ve bordür üretimini aralıksız sürdürüyor.

        Türkmen Geçidinde bulunan fabrika alanı içerisinde bulunan Büyükşehir Belediyesine ait taş ocaklarında önceden hazırlanmış agrega taşından günlük 50 palet olmak üzere 400 metrekare parke taşı, 120 palet olmak üzere 960 metretül bordür taşı üretimi yapılıyor.

        Mardin Büyükşehir Belediyesi ait şantiyelerde üretimi yapılan parke ve bordür taşı hem belediye bütçesine katkıda bulunurken hem de zamandan tasarruf edilmesi sağlanıyor. Özellikle kırsal mahalleler başta olmak üzere şehir merkezlerinde de yol ve kaldırım çalışmalarında kullanılan parke ve bordür taşı çalışmaların yapıldığı güzergahlara ayrı bir hava katıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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