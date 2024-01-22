Mardin'de eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde eşini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

Kırsal Oğuz Mahallesi'ndeki evlerinde eşi Vatfa E'yi (27) bıçakla öldüren Şiyar E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şiyar E. ile karısı Vatfa E. (27) arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışma sırasında Şiyar E, eşi Vatfa E'yi bıçakla yaralamıştı.

Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Vatfa E, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Şiyar E, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.