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        Mardin'de eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde eşini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 21:21 Güncelleme: 22.01.2024 - 21:21
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        Mardin'de eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde eşini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kırsal Oğuz Mahallesi'ndeki evlerinde eşi Vatfa E'yi (27) bıçakla öldüren Şiyar E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Şiyar E. ile karısı Vatfa E. (27) arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışma sırasında Şiyar E, eşi Vatfa E'yi bıçakla yaralamıştı.

        Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Vatfa E, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Şiyar E, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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