AK Parti heyeti, Vali Akkoyun'u ziyaret etti AK Parti heyeti Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'u makamında ziyaret etti.

AK Parti heyeti Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'u makamında ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esengül Aydın Sancar'ın yer aldığı bir heyet, Vali Akkoyun'a makamında ziyarette bulundu.

Ziyarette, kentte yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.