TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, Talasgücü Belediye Spor maçı hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 Ocak'ta 21 Kasım Şehir Stadı'nda Talasgücü Belediye Spor ile karşılaşacak olan takım, maç hazırlıklarına 21 Kasım Şehir Stadı'nda yaptığı idmanla başladı.

Teknik Direktör Ender Alkan yönetimindeki idman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 5'e 2'ye topla çalışan futbolcular antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladı.

Öte yandan, tedavileri devam eden Ahmet Can Özdemir ve Serdar Yiğit antrenmana katılmadı.