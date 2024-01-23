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        Mardin 1969 Spor, Talasgücü Belediye Spor maçı hazırlıklarına başladı

        TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, Talasgücü Belediye Spor maçı hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 16:41 Güncelleme: 23.01.2024 - 16:50
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        Mardin 1969 Spor, Talasgücü Belediye Spor maçı hazırlıklarına başladı
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        TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, Talasgücü Belediye Spor maçı hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 Ocak'ta 21 Kasım Şehir Stadı'nda Talasgücü Belediye Spor ile karşılaşacak olan takım, maç hazırlıklarına 21 Kasım Şehir Stadı'nda yaptığı idmanla başladı.  

        Teknik Direktör Ender Alkan yönetimindeki idman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 5'e 2'ye topla çalışan futbolcular antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladı.

        Öte yandan, tedavileri devam eden Ahmet Can Özdemir ve Serdar Yiğit antrenmana katılmadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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