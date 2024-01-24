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        Mardin'de Sanat Akademisinde yarıyıl tatili aktivitelerle geçiyor

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisinde yarıyıl tatili çeşitli aktivitelerle geçiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 16:49 Güncelleme: 24.01.2024 - 16:51
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        Mardin'de Sanat Akademisinde yarıyıl tatili aktivitelerle geçiyor
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisinde yarıyıl tatili çeşitli aktivitelerle geçiyor.

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Sanat Akademisi, karne alarak yarıyıl tatiline giren 7-13 yaş aralığındaki öğrencilerin zamanlarını dolu ve verimli geçirmelerini sağlamak adına çeşitli etkinlikler düzenliyor.

        Tatilin keyfini çıkarmak, eğitici aktivite ve oyunlarla zamanlarına renk katan çocuklar, ebru, seramik, çamur biçimlendirme, ahşap dağlama, baskı tasarım, halk oyunları, geleneksel çocuk oyunları, film gösterimi, borboletinha (ritim, dikkat ve koordinasyon), masal ve müzik dinletisi ile keyifli vakit geçiriyor.

        Galeri
        Galeri

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