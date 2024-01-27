Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Erin'den, Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret

        AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, AK Parti Mardin İl Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 11:30 Güncelleme: 27.01.2024 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Erin'den, Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, AK Parti Mardin İl Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

        AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Erin, İl Başkanı Vahap Alma, İl Seçim Koordinasyon Başkanı Orhan Çeçen ve diğer üyelerle bir araya geldi.

        Erin, Mardin için hayati önem taşıyan yerel seçimlere sayılı günler kaldığını belirterek, "Bizler İl Başkanımız ve tüm teşkilatlarımızla birlikte hazırlıklarımızı tamamladık. Bu kapsamda inşallah SKM'nin bizlere sunacağı programların her aşamasını yerine getirerek çalışmalarımızı zaman mefhumu gözetmeksizin sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Minibüsle hastaneye gidiyordu... Müsait yerde doğacak var!
        Minibüsle hastaneye gidiyordu... Müsait yerde doğacak var!
        4 kentte 1444 yerleşim birimine ulaşılamıyor! Kar esareti!
        4 kentte 1444 yerleşim birimine ulaşılamıyor! Kar esareti!
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Otobüs kazaları arttı! Nasıl önlenir?
        Otobüs kazaları arttı! Nasıl önlenir?
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Evlada acı veda
        Evlada acı veda
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem!
        İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Yükselişe geçti
        Yükselişe geçti
        Biden yönetimi ve Teksas arasındaki gerilim büyüyor
        Biden yönetimi ve Teksas arasındaki gerilim büyüyor
        Görevleri arama-kurtarma!
        Görevleri arama-kurtarma!
        CHP PM'de 209 belediye başkan adayı belirlendi
        CHP PM'de 209 belediye başkan adayı belirlendi
        28 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! İşte o illerimiz... 6 bölgede kar ve sağanak!
        28 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! İşte o illerimiz... 6 bölgede kar ve sağanak!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Messi çılgınlığı!
        Messi çılgınlığı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Abdülkadir Ömür'de işlem tamam!
        Abdülkadir Ömür'de işlem tamam!
        Krize yol açan hakaret gözaltısı
        Krize yol açan hakaret gözaltısı

        Benzer Haberler

        Mardin-Diyarbakır kara yolunda kar yağışı ulaşımı etkiledi
        Mardin-Diyarbakır kara yolunda kar yağışı ulaşımı etkiledi
        Mardin'de Çocuk Trafik Eğitim Parkında 2 yılda binlerce öğrenci eğitim aldı
        Mardin'de Çocuk Trafik Eğitim Parkında 2 yılda binlerce öğrenci eğitim aldı
        Foseptiğe düşen eşek kurtarıldı
        Foseptiğe düşen eşek kurtarıldı
        Mardin´de inşaatta iskeleden düşen işçi öldü
        Mardin´de inşaatta iskeleden düşen işçi öldü
        Mardin'de 81 yaşındaki hasta kapalı yöntem ameliyatla sağlığına kavuştu
        Mardin'de 81 yaşındaki hasta kapalı yöntem ameliyatla sağlığına kavuştu
        Mardin'de inşaattan düşen işçi öldü
        Mardin'de inşaattan düşen işçi öldü