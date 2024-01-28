Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Mardinli itfaiye eri sahiplendiği kedi "Enkaz"ı yanından ayırmıyor

        HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipte yer alan Ali Çakas, geçen yıl Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde arama kurtarma çalışmasında enkazdan çıkardığı ve sahiplendiği kediyi yanından ayırmıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 11:08 Güncelleme: 28.01.2024 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Mardinli itfaiye eri sahiplendiği kedi "Enkaz"ı yanından ayırmıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipte yer alan Ali Çakas, geçen yıl Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde arama kurtarma çalışmasında enkazdan çıkardığı ve sahiplendiği kediyi yanından ayırmıyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görevlendirilen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, depremlerle yıkılan Atatürk Mahallesi'ndeki Akan Apartmanı'nın enkazından 129. saatte 5 kişiyi, 2 kedi ve 3 muhabbet kuşunu sağ çıkardı.

        Ekip, kedilerden biriyle muhabbet kuşlarını sahibine ulaştırdı; sahibi çıkmayan diğer kedinin bakımını ise itfaiye eri Ali Çakas üstlendi.

        Çakas, "Enkaz" adını verdiği kediyi Mardin'e getirdi. Evinde özenle baktığı, yanından ayırmadığı kedisine, özel hazırlattığı itfaiye kıyafetini giydiren Çakas, kedisini parklarda gezdiriyor, depremin etkisini onunla birlikte atlatmaya çalışıyor.

        - "Onunla güzel vakit geçiriyoruz"

        ​​​​​​​Çakas, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir yıl geçtiğini belirterek, ülke olarak depremin acısını hala yüreklerinde hissettiklerini söyledi.

        "Enkaz" adının biraz buruk olduğu için kedisine ayrıca "star" ismini de verdiklerini kaydeden Çakas, ekip olarak gittikleri Nurdağı bölgesinde enkazın altından birçok canlı çıkardıklarını anımsattı.

        Çakas, şöyle konuştu:

        "Bunlardan biri de Enkaz adını verdiğimiz kedi. Bu kediyi sahiplendim. Şu an kedimle beraber yaşıyorum. Onunla güzel vakit geçiriyoruz. Onu bir aile bireyi gibi kabul ettim. Çocuğum gibi onunla ilgileniyorum. Ona çok ilgi ve değer veriyorum. O da bu duyguları bana yansıtıyor. Bir rahatsızlık geçirdim. Bunu hisseti ve hep yanımda oldu, yanımdan hiç ayrılmadı. O hep odama geliyor. Oda değişikliği yaptığımda bile yanımdan ayrılmıyor. Aramızda bir bağ oluştu. Birlikte yemek yiyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz, dışarı çıkıyoruz, spor yapıyoruz."

        Depremin travmasını birlikte aştıklarını anlatan Çakas, kedisiyle aralarında çok güzel bir enerji oluştuğunu dile getirdi.

        Çakas, "Depremin üzerinden bir yıl geçti. Kedimin şu anda gayet mutlu olduğunu görüyorum. Evde olunca oyunlar oynuyoruz. Bazı hareketler komutlar öğretiyorum. Yatarken, dinlerken yanımda hiç ayrılmıyor. İşe gidince de kapıdan, pencereden yolumu gözlüyor. Kedime itfaiyenin yeleğini giydirdim. Artık o da bizim arama kurtarma ekibinin bir parçası oldu." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Sacha Boey imza için Almanya'da
        Sacha Boey imza için Almanya'da
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Yüz binlerce kişiden aşırı sağ protestosu!
        Yüz binlerce kişiden aşırı sağ protestosu!
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        ABD'de Teksas krizi!
        ABD'de Teksas krizi!
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        Otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı
        Otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        ABD'de lise çıkışında silahlı saldırı
        ABD'de lise çıkışında silahlı saldırı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Köprüdeki otomobil alev alev yandı
        Köprüdeki otomobil alev alev yandı
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        Mehmetçik kar kış dinlemiyor
        Mehmetçik kar kış dinlemiyor
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Nikah şekeri yerine mama dağıttılar
        Nikah şekeri yerine mama dağıttılar
        Bağışıklık sistemi yetersizliği ne zaman taranmalı?
        Bağışıklık sistemi yetersizliği ne zaman taranmalı?
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!

        Benzer Haberler

        Otomobil, inşaat ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü
        Otomobil, inşaat ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü
        Mardin´de yoğun sis etkili oldu
        Mardin´de yoğun sis etkili oldu
        Mardin'de sis etkili oldu
        Mardin'de sis etkili oldu
        Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Erin'den, Seçim Koordinasyon Merkez...
        Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Erin'den, Seçim Koordinasyon Merkez...
        Mardin-Diyarbakır kara yolunda kar yağışı ulaşımı etkiledi
        Mardin-Diyarbakır kara yolunda kar yağışı ulaşımı etkiledi
        Mardin'de Çocuk Trafik Eğitim Parkında 2 yılda binlerce öğrenci eğitim aldı
        Mardin'de Çocuk Trafik Eğitim Parkında 2 yılda binlerce öğrenci eğitim aldı