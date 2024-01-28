Mardin'de dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü yakalandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde, hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.