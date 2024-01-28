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        Mardin'de dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü yakalandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde, hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 18:56 Güncelleme: 28.01.2024 - 18:56
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        Mardin'de dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü yakalandı
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde, hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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