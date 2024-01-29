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        Mardin'de firari 2 hükümlü yakalandı

        Mardin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 09:46 Güncelleme: 29.01.2024 - 09:46
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        Mardin'de firari 2 hükümlü yakalandı
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        Mardin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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