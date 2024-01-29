Mardin'de firari 2 hükümlü yakalandı

Mardin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. ​​​​​​​

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