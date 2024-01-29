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        Enkazdan çıkardığı kediyi sahiplenen itfaiye eri, AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde arama kurtarma çalışmasında enkazdan çıkardığı kediyi sahiplenen Mardinli itfaiye eri Ali Çakas, Anadolu Ajansının

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 11:55 Güncelleme: 29.01.2024 - 12:04
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        Enkazdan çıkardığı kediyi sahiplenen itfaiye eri, AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde arama kurtarma çalışmasında enkazdan çıkardığı kediyi sahiplenen Mardinli itfaiye eri Ali Çakas, Anadolu Ajansının

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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