Enkazdan çıkardığı kediyi sahiplenen itfaiye eri, AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde arama kurtarma çalışmasında enkazdan çıkardığı kediyi sahiplenen Mardinli itfaiye eri Ali Çakas, Anadolu Ajansının

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