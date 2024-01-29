Enkazdan çıkardığı kediyi sahiplenen itfaiye eri, AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde arama kurtarma çalışmasında enkazdan çıkardığı kediyi sahiplenen Mardinli itfaiye eri Ali Çakas, Anadolu Ajansının
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde arama kurtarma çalışmasında enkazdan çıkardığı kediyi sahiplenen Mardinli itfaiye eri Ali Çakas, Anadolu Ajansının
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