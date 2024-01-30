Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı Mardin'i ziyaret etti
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ile görüştü.
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ile görüştü.
Vali Akkoyun, bazı incelemeler ve birliklerde denetlemelerde bulunmak üzere Mardin'e gelen Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Çardakcı'yı makamında kabul etti.
Ziyarette, Tümgeneral Ahmet Kavukçu ile Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu da hazır bulundu.
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