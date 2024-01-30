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        Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı Mardin'i ziyaret etti

        Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ile görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 21:37 Güncelleme: 30.01.2024 - 21:37
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        Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı Mardin'i ziyaret etti
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        Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ile görüştü.

        Vali Akkoyun, bazı incelemeler ve birliklerde denetlemelerde bulunmak üzere Mardin'e gelen Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Çardakcı'yı makamında kabul etti.

        Ziyarette, Tümgeneral Ahmet Kavukçu ile Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu da hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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