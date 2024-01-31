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        Mardin 1969 Spor, 52 Orduspor FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor

        TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, 52 Orduspor FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 10:44 Güncelleme: 31.01.2024 - 11:50
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        Mardin 1969 Spor, 52 Orduspor FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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        TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, 52 Orduspor FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor

        Deplasmanda 4 Şubat'ta 52 Orduspor FK ile karşılaşacak olan Mardin 1969 Spor, maçın hazırlıklarına 21 Kasım Şehir Stadı'nda yaptığı idmanla başladı.

        Teknik Direktör Ender Alkan yönetimindeki idman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

        Ardından iki grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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