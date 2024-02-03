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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun vatandaşlarla görüştü

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, vatandaşları makamında ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 15:21 Güncelleme: 03.02.2024 - 15:21
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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun vatandaşlarla görüştü
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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, vatandaşları makamında ağırladı.

        İçişleri Bakanlığı bünyesinde "Açık Kapı, Milletin Kapısı" sloganıyla kurulan Açık Kapı Şube Müdürlüğü bünyesinde Vali Akkoyun, talep ve ihtiyaçları için gelen vatandaşları makamında ağırlayarak onlarla görüşüyor.

        Vali Akkoyun, görüştüğü vatandaşların ilettiği talepleri ilgili kurum müdürüne talimat vererek çözümünü sağlıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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