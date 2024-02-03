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        AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Erin esnafı ziyaret etti

        AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, il ve ilçe teşkilatlarından oluşan heyetle Birinci Cadde esnafını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 15:57 Güncelleme: 03.02.2024 - 15:57
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        AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Erin esnafı ziyaret etti
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        AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, il ve ilçe teşkilatlarından oluşan heyetle Birinci Cadde esnafını ziyaret etti.

        Erin ve beraberindekiler Birinci Cadde'de esnafı ziyaret ederek, onlarla sohbet etti.

        Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Erin, Birinci Cadde'de esnafı ziyaret ettiklerini söyledi.

        31 Mart'a kadar yoğun bir şekilde çalışmalarına devam edeceklerini belirten Erin, "Esnafımıza sadece selam vermiyoruz, dertlerini sıkıntılarını dinliyoruz. Onların taleplerini alıyoruz. Toplumun bütün kesimiyle bir araya gelip Mardin için ne tür hayallerimizin olduğunu anlatmaya gayret ediyoruz. Bizi yalnız bırakmayan esnafımıza teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecektir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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