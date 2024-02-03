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        Mardin'de sağlık çalışanlarını darbettikleri gerekçesiyle 5 kişi yakalandı

        Mardin'de sağlık çalışanlarını darbettikleri gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 17:01 Güncelleme: 03.02.2024 - 17:01
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        Mardin'de sağlık çalışanlarını darbettikleri gerekçesiyle 5 kişi yakalandı
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        Mardin'de sağlık çalışanlarını darbettikleri gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde görevli hemşire T.B. ile aynı serviste görevli sağlık çalışanları arasında tartışma yaşandı.

        T.B'nin arkadaşlarına haber vermesi üzerine bir grup hastaneye gelerek sağlık çalışanları S.K, D.Ç, İ.K, A.Ç. ve M.H.K'yi darbetti.

        Yaralılardan M.H.K'nin hastanede tedavisi sürerken, diğer sağlık çalışanları darp raporu alarak şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.

        Polis ekipleri, olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

        Sağlık-Sen Mardin Şube Başkanı Abdullah Saruhan da hastanede sağlık çalışanlarını ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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