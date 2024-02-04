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        Mardin'de yakalanan, çeşitli suçlardan aranan 25 kişiden 5'i tutuklandı

        Mardin'de gözaltına alınan, çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 17:04 Güncelleme: 04.02.2024 - 17:11
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        Mardin'de yakalanan, çeşitli suçlardan aranan 25 kişiden 5'i tutuklandı
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        Mardin'de gözaltına alınan, çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla 83 personelden oluşan 30 ekiple kentte eş zamanlı uygulama yapıldı.

        Uygulamada, aralarında firari hükümlüler ile haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunanların da olduğu 25 kişi gözaltına alındı.

        5 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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