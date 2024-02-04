Mardin'de yakalanan, çeşitli suçlardan aranan 25 kişiden 5'i tutuklandı

Mardin'de gözaltına alınan, çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla 83 personelden oluşan 30 ekiple kentte eş zamanlı uygulama yapıldı.

Uygulamada, aralarında firari hükümlüler ile haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunanların da olduğu 25 kişi gözaltına alındı.

5 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.