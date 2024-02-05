MARSU'dan şebeke hatlarında temizlik, bakım ve onarım çalışmaları

Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, ani ve yoğun yağışlardan kaynaklanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla geçen ay 860 kanalizasyon bacasında temizlik yaptı.

MARSU'dan yapılan açıklamaya göre, MARSU, sürdürülebilir bir altyapı için yatırımlarını sürdürüyor.

Kent merkezinden kırsal mahallelere kadar içme suyu başta olmak üzere altyapı alanlarında vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak amacıyla ekonomik ömrünü tamamlamış kanalları ve içme suyu şebekelerini yenileyen MARSU, ihtiyaç duyulan bölgelere yeni kanal ve su altyapısı döşeme yatırımlarını da sürdürüyor.

Sorunsuz bir kış mevsimi geçirilmesi hedefi doğrultusunda, ani ve yoğun yağışlardan kaynaklı olumsuzlukları önlemek için temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren MARSU ekipleri, geçen ay 860 kanalizasyon bacasını özel olarak kullanılan kombine araçlarla temizledi.