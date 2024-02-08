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        Mardin'de firari 2 hükümlü yakalandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 19:18 Güncelleme: 08.02.2024 - 19:18
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        Mardin'de firari 2 hükümlü yakalandı
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, hırsızlık, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme suçlarından 20 yıl 11 ay 12 gün hapis cezası bulunan hükümlü ile uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından 6 ayrı dosyada 10 yıl 8 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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