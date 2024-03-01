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        Mardin'de boğazına madeni para kaçan öğrenciyi kurtaran öğretmene başarı belgesi

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Kızıltepe ilçesinde bir okulda boğazına madeni para kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası uygulayarak kurtaran öğretmen Ferhat Erol'a başarı belgesi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 11:42 Güncelleme: 01.03.2024 - 11:42
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        Mardin'de boğazına madeni para kaçan öğrenciyi kurtaran öğretmene başarı belgesi
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        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Kızıltepe ilçesinde bir okulda boğazına madeni para kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası uygulayarak kurtaran öğretmen Ferhat Erol'a başarı belgesi verdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ve öğretmen Ferhat Erol'u makamında kabul etti.

        Akkoyun, Selahaddin Eyyübi İlkokulunda 3. sınıf öğrencisi Atiye Özgün'ün Heimlich manevrası uygulayarak kurtaran öğretmen Erol'u kutlayarak, başarı belgesi verdi.

        İlk yardım eğitiminin önemini vurgulayan Akkoyun, öğretmenin soğukkanlılığı ve bu hareketinin herkese örnek olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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