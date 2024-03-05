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        Midyat Belediye Başkan adayı Şahin, pazarda esnafı ziyaret etti

        AK Parti'nin Midyat Belediye Başkan adayı Veysi Şahin, kapalı semt pazarında esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 11:31 Güncelleme: 05.03.2024 - 11:37
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        Midyat Belediye Başkan adayı Şahin, pazarda esnafı ziyaret etti
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        AK Parti'nin Midyat Belediye Başkan adayı Veysi Şahin, kapalı semt pazarında esnafı ziyaret etti.

        Beraberinde, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış ve partililerle Ulucami Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarını ziyaret eden Şahin, esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

        Şahin, sokak sokak, cadde cadde gezerek, gönül köprüleri kurmaya devam ettiklerini belirterek, "Daha güzel ve modern bir şehir için; el ele, gönül gönüle çalışacak, ilk günkü gibi gerçek belediyecilikle hizmet edeceğiz. Kıymetli pazar esnafımıza hayırlı işler diledik, hemşehrilerimizle sohbet ettik. Bizleri güler yüz ve hoş sohbetleriyle karşılayan kıymetli esnafımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.

        Şahin, 31 Mart'taki seçimlerde destek istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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