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        Mardin'de sağlık çalışanları tiyatro etkinliğine katıldı

        Artuklu ilçesinde sağlık çalışanları Sihirli Kumanya Tiyatrosu ekibi tarafından sahnelenen oyunu izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 11:17 Güncelleme: 13.03.2024 - 11:17
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        Mardin'de sağlık çalışanları tiyatro etkinliğine katıldı
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        Artuklu ilçesinde sağlık çalışanları Sihirli Kumanya Tiyatrosu ekibi tarafından sahnelenen oyunu izledi.

        Atatürk Kültür Merkezi'nde Sihirli Kumpanya Tiyatrosu tarafından, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yönetmenliğini Mehmet Nezih Şeran'ın yaptığı "Mizah Hattı" adlı oyun sahnelendi.

        Tiyatro gösterisinin ardından İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, Sihirli Kumpanya Tiyatrosu ekibine tüm sağlık çalışanları adına plaket takdim ederek, teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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