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        Midyat'ta badem ağaçları çiçek açtı

        Mardin'in Midyat ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle badem ağaçları erken çiçek açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 13:17 Güncelleme: 20.03.2024 - 13:17
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        Midyat'ta badem ağaçları çiçek açtı
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        Mardin'in Midyat ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle badem ağaçları erken çiçek açtı.

        Midyat'ın kırsal Mercimekli Mahallesi'nde çiçek açan badem ağaçları güzel görüntü oluşturdu.

        İlçede özellikle her yıl nisan ayında çiçek açan badem ağaçlarının hava sıcaklığının etkisiyle mart ayında çiçek açması vatandaşları şaşırttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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