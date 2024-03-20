Midyat'ta badem ağaçları çiçek açtı
Mardin'in Midyat ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle badem ağaçları erken çiçek açtı.
Mardin'in Midyat ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle badem ağaçları erken çiçek açtı.
Midyat'ın kırsal Mercimekli Mahallesi'nde çiçek açan badem ağaçları güzel görüntü oluşturdu.
İlçede özellikle her yıl nisan ayında çiçek açan badem ağaçlarının hava sıcaklığının etkisiyle mart ayında çiçek açması vatandaşları şaşırttı.
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