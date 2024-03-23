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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Mardin'de temaslarda bulundu

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin'de esnafı ziyaret etti, turizm sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 16:56 Güncelleme: 23.03.2024 - 16:56
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Mardin'de temaslarda bulundu
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin'de esnafı ziyaret etti, turizm sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

        Bakan Ersoy, merkez Artuklu ilçesinde Birinci Cadde'de ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

        Ersoy daha sonra bir otelde düzenlenen toplantıda, turizm sektör temsilcileriyle görüştü.

        Toplantıya, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç , Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve turizmciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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