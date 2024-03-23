Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Mardin'de temaslarda bulundu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin'de esnafı ziyaret etti, turizm sektör temsilcileriyle bir araya geldi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin'de esnafı ziyaret etti, turizm sektör temsilcileriyle bir araya geldi.
Bakan Ersoy, merkez Artuklu ilçesinde Birinci Cadde'de ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
Ersoy daha sonra bir otelde düzenlenen toplantıda, turizm sektör temsilcileriyle görüştü.
Toplantıya, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç , Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve turizmciler katıldı.
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