Mardin'de MARSU ekipleri içme suyu sorununu yeni sondaj kuyusuyla çözdü

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), Artuklu ilçesine bağlı Nur Mahallesi'nin bir kısmında yaşanan içme ve kullanma suyu sorununa çözüm sağlamak amacıyla başlattığı yeni sondaj kuyusu kazma çalışmalarını tamamladı.

Şehir merkezi, ilçelerde ve kırsal mahallelerde vatandaşların sağlıklı ve kaliteli içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmalarına devam eden MARSU, Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'nde bazı yerleşimlerin artan nüfus ve yapılaşmayla birlikte ihtiyaç duyulan içme suyu talebini karşılamak için başlattığı derin içme ve kullanma suyu amaçlı sondaj kuyusu kazı çalışması çalışmalarını bitirdi.