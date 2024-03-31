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        Mardin'de muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 11 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada, 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 17:46 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:46
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        Mardin'de muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 11 kişi yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada, 11 kişi yaralandı.

        Kırsal Yüceli Mahallesi'nde iki grup arasında muhtarlık seçimi ile ilgili başlayan tartışma, sopa ve bıçak kullanılan kavgaya dönüştü.

        Kavgada Y.G, M.A.G, Ş.G, D.G, L.G, N.G, Y.G, Z.G, F.G, Ş.G. ve ​​​​​​​M.Ş.G. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Jandarma ekiplerince köyde, polis ekiplerince de hastanede alınan güvenlik önlemi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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